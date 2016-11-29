ЄП збирається розпочати розгляд механізму призупинення "безвізу" у січні 2017 року

Згідно з прогнозом, орієнтовною датою для пленарного засідання, під час якого очікується розгляд щодо питання "Треті країни, громадяни яких підлягають або звільняються від необхідності отримання віз: механізм призупинення" у першому читанні, є 18 січня 2017 року.

Раніше польський євродепутат Міхал Боні заявив, що щойно в Євросоюзі домовляться про всі деталі безпекового механізму призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами, Україна негайно отримає візову лібералізацію. З його слів, Європарламент може проголосувати за це вже у січні.

Згідно з рішенням Ради ЄС візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.