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ЕП хочет обсудить свободу СМИ в Словакии после убийства журналиста

ЕП хочет обсудить свободу СМИ в Словакии после убийства журналиста

Киев  •  УНН

 • 7697 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Европейский парламент в Страсбурге через две недели хочет обсудить дело убитого в Словакии журналиста Яна Куцяка. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам ЕП Дэвид Макаллистер, передает УНН со ссылкой на Welt.

"Мы хотим, чтобы убийство словацкого журналиста было включено в повестку дня Европейского парламента, и через две недели на пленарном заседании мы будем обсуждать свободу СМИ в Словакии. Дело имеет общеевропейское значение, и мы хотим помочь привлечь к нему такое внимание, которого оно заслуживает", - сказал Д.Макаллистер.

Он призвал словацкие власти "разъяснить факты и привлечь виновных к ответственности".

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"Шокирует", что журналиста убивают прямо в сердце ЕС только из-за того, что он выполнял свою работу, сказал он.

"Свобода слова - большое преимущество и имеет фундаментальное значение для функционирования демократии", - добавил Д.Макаллистер.

Напомним, тело 27-летнего Яна Куцяка (который проводил расследование в отношении налогового мошенничества бизнесменов, связанных с правящей партией страны) и его девушки нашли в их доме в населенном пункте Велка Мача недалеко от города Трнава, в 50 километрах от Братиславы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову. По данным полиции, они были убиты между 22 и 25 февраля.

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