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ЄП хоче обговорити свободу ЗМІ у Словаччині після вбивства журналіста

ЄП хоче обговорити свободу ЗМІ у Словаччині після вбивства журналіста

Київ • УНН

 • 7697 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Європейський парламент у Страсбурзі через два тижні хоче обговорити справу вбитого в Словаччині журналіста Яна Куцяка. Про це заявив голова комітету ЄП у закордонних справах Девід Макаллістер, передає УНН з посиланням на Welt.

"Ми хочемо, щоб вбивство словацького журналіста було включено до порядку денного Європейського парламенту, і через два тижні на пленарному засіданні ми будемо обговорювати свободу ЗМІ у Словаччині. Справа має загальноєвропейське значення, і ми хочемо допомогти звернути на нього таку увага, яку воно заслуговує" , - сказав Д.Макаллістер.

Він закликав словацьку владу "роз'яснити факти та притягнути винних до відповідальності".

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"Шокує", що журналіста вбивають прямо в серці ЄС тільки через те, що він виконував свою роботу, сказав він.

"Свобода слова - велика перевага і має фундаментальне значення для функціонування демократії", - додав Д.Макаллістер.

Нагадаємо, тіло 27-річного Яна Куцяка (який проводив розслідування щодо податкового шахрайства бізнесменів, пов'язаних з правлячою партією країни) і його дівчини знайшли в їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача недалеко від міста Трнава, в 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля потрапила в груди, його дівчині - в голову. За даними поліції, вони були вбиті між 22 і 25 лютого.

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