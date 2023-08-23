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"єОселя": украинцы взяли льготной ипотеки на 3,6 млрд грн

"єОселя": украинцы взяли льготной ипотеки на 3,6 млрд грн

Киев • УНН

 • 824489 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украинцы получили за прошедшую неделю 92 льготных ипотечных кредитов по программе "єОселя" на 140 млн грн, всего со времени запуска в рамках программы ипотеку получили более 2,5 тыс. семей - на 3,6 млрд грн, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

"92 украинца взяли на прошлой неделе кредиты на приобретение жилья по программе "єОселя" на 139,3 млн грн. С начала действия программы уже 2555 семей получили льготные ипотечные кредиты на сумму 3,59 млрд грн", - говорится в сообщении.

В частности, как указано, на прошлой неделе украинцы получили по программе "єОселя" 92 кредита. Среди них:

  • кредиты под 3% получили 70 военнослужащих и силовиков, 9 педагогов, 6 медиков и 4 ученых;
  • кредиты под 7% получили 3 украинца без собственного жилья.

Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (64 кредита) и у застройщика (26). Также двое украинцев взяли кредиты на покупку строящихся квартир.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:

  • Киевской области - 31;
  • города Киева - 20;
  • Винницкой области - 7;
  • Черниговской области - 6;
  • Хмельницкой и Львовской областей - по 5.

Дополнение

Программа "єОселя" начала свою работу в октябре прошлого года. Реализуют программу Минэкономики, Минцифры, "Укрфинжилье" и "Дія". На сегодня взять кредит по программе еОселя можно в 6 банках.

По программе "єОселя" для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка на ипотеку составляет 3% годовых. Для других категорий - участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан - ставка ипотеки составляет 7%.

С 1 августа правительство расширило программу, и ипотечный кредит под 7% могут взять все украинцы, которые нуждаются в собственном жилье. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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