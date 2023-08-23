"єОселя": украинцы взяли льготной ипотеки на 3,6 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Украинцы получили за прошедшую неделю 92 льготных ипотечных кредитов по программе "єОселя" на 140 млн грн, всего со времени запуска в рамках программы ипотеку получили более 2,5 тыс. семей - на 3,6 млрд грн, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.
Детали
"92 украинца взяли на прошлой неделе кредиты на приобретение жилья по программе "єОселя" на 139,3 млн грн. С начала действия программы уже 2555 семей получили льготные ипотечные кредиты на сумму 3,59 млрд грн", - говорится в сообщении.
В частности, как указано, на прошлой неделе украинцы получили по программе "єОселя" 92 кредита. Среди них:
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- кредиты под 3% получили 70 военнослужащих и силовиков, 9 педагогов, 6 медиков и 4 ученых;
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- кредиты под 7% получили 3 украинца без собственного жилья.
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Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (64 кредита) и у застройщика (26). Также двое украинцев взяли кредиты на покупку строящихся квартир.
Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:
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- Киевской области - 31;
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- города Киева - 20;
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- Винницкой области - 7;
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- Черниговской области - 6;
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- Хмельницкой и Львовской областей - по 5.
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Дополнение
Программа "єОселя" начала свою работу в октябре прошлого года. Реализуют программу Минэкономики, Минцифры, "Укрфинжилье" и "Дія". На сегодня взять кредит по программе еОселя можно в 6 банках.
По программе "єОселя" для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка на ипотеку составляет 3% годовых. Для других категорий - участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан - ставка ипотеки составляет 7%.
С 1 августа правительство расширило программу, и ипотечный кредит под 7% могут взять все украинцы, которые нуждаются в собственном жилье.