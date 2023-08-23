єОселя: українці взяли пільгової іпотеки на 3,6 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Українці отримали за минулий тиждень 92 пільгових іпотечних кредитів за програмою "єОселя" на 140 млн грн, загалом з часу запуску у межах програми іпотеку отримали понад 2,5 тис. родин - на 3,6 млрд грн, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.
Деталі
"92 українці взяли минулого тижня кредити на придбання житла за програмою єОселя на 139,3 млн грн. З початку дії програми вже 2555 родин отримали пільгові іпотечні кредити на суму 3,59 млрд грн", - ідеться у повідомленні.
Зокрема, як вказано, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 92 кредити. Серед них:
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- кредити під 3% отримали 70 військовослужбовців та силовиків, 9 педагогів, 6 медиків та 4 науковці;
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- кредити під 7% отримали 3 українця без власного житла.
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Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (64 кредити) та у забудовника (26). Також двоє українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.
Найбільше іпотечних кредитів взяли жителі:
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- Київської області - 31;
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- міста Києва - 20;
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- Вінницької області - 7;
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- Чернігівської області - 6;
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- Хмельницької та Львівської областей - по 5.
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Доповнення
Програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні минулого року. Реалізовують програму Мінекономіки, Мінцифри, "Укрфінжитло" та "Дія". На сьогодні взяти кредит за програмою єОселя можна у 6 банках.
За програмою "єОселя" для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка на іпотеку становить 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.
З 1 серпня уряд розширив програму, і іпотечний кредит під 7% можуть взяти всі українці, які потребують власного житла.