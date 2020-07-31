Енин встретился с представителями Канады: анонсировал приятный сюрприз для украинцев

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 10221 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 23567 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 105505 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114844 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119388 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117915 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144673 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104654 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102902 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Енин встретился с представителями Канады: анонсировал приятный сюрприз для украинцев

Енин встретился с представителями Канады: анонсировал приятный сюрприз для украинцев

Киев  •  УНН

 • 17719 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин после встречи с послом Канады в Киеве анонсировал приятный сюрприз для украинцев. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Эпохальное встреча с Послом Канады в Украине I.В. госпожой Ларисой Галадзой с участием главы ГМС Украины Максима Соколюка. Результаты пока не разглашаем (надо несколько доработать), но уверяю, что речь идет о приятном сюрпризе для украинцев!" - заявил дипломат.

Напомним, ранее Енин сообщал УНН, что Украина ожидает решения канадского правительства о направлении в нашу страну экспертов для оценки ситуации и включения Украины в список Trusted Traveler, предусматривающий упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду.

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