Єнін зустрівся з представниками Канади: анонсував приємний сюрприз для українців

“Епохальна зустріч з Послом Канади в Україні І.В. пані Ларисою Галадза за участю Голови ДМС України Максима Соколюка. Результати поки не розголошуємо (треба дещо доопрацювати), але запевняю, що йдеться про приємний сюрприз для українців!” — заявив дипломат.

Нагадаємо, раніше Єнін повідомляв УНН, Україна очікує на рішення канадського уряду щодо направлення до нашої держави експертів для оцінки ситуації і включення України до списку Trusted Traveler, що передбачає спрощену процедуру приїзду українців до Канади.