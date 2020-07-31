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19 березня, 18:06 • 123969 перегляди

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Єнін зустрівся з представниками Канади: анонсував приємний сюрприз для українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін після зустрічі з послом Канади в Києві анонсував приємний сюрприз для українців. Про це він написав в Facebook, передає УНН.

“Епохальна зустріч з Послом Канади в Україні І.В. пані Ларисою Галадза за участю Голови ДМС України Максима Соколюка. Результати поки не розголошуємо (треба дещо доопрацювати), але запевняю, що йдеться про приємний сюрприз для українців!” — заявив дипломат.

Нагадаємо, раніше Єнін повідомляв УНН, Україна очікує на рішення канадського уряду щодо направлення до нашої держави експертів для оцінки ситуації і включення України до списку Trusted Traveler, що передбачає спрощену процедуру приїзду українців до Канади.

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