Ельченко рассказал о "слабом" выступлении российских дипломатов в ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Несмотря на громкие заявления о "процветании" в оккупированном Крыму, что уже третий год подряд провозглашает Россия в ООН, ни один мониторинговый механизм еще не добрался до территории полуострова. Об этом сказал Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.
"Все дипломатические силы бросаются на то, чтобы уменьшить количество голосов в одну сторону или в другую. Это раздражает. Я уверен, что для России это очень серьезный раздражитель, и, что бы она ни говорила, а вчера было такое слабое, циничное выступление российского делегата, который вновь повторял эти какие-то смешные фразы о том, что Крым - это "остров стабильности и процветания Российской Федерации". "Посмотрите, что делается в Украине, там гражданская война, и только в Крыму спокойно, и мы приглашаем всех приехать и в этом убедиться", - привел Ельченко слова российского представителя.
Украинский дипломат заявил, что слышит подобные приглашения уже третий год.
"Но ни разу они туда не пустили ни один мониторинговый механизм. Если они хотят продолжать оставаться в изоляции - Бог им судья", - добавил он.
Как сообщал УНН, накануне на заседании третьего комитета Генассамблеи ООН относительно предложенной Украиной резолюции по ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе заместитель постоянного представителя России при организации Геннадий Кузьмин заявил, что "киевский режим" не сможет наказать жителей Крыма за "их выбор" в пользу "присоединения" к России.
Напомним, 15 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую зафиксированные на территории оккупированного Крыма нарушение прав человека и незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления в регионе.