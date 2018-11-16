Ельченко рассказал о "слабом" выступлении российских дипломатов в ООН

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Несмотря на громкие заявления о "процветании" в оккупированном Крыму, что уже третий год подряд провозглашает Россия в ООН, ни один мониторинговый механизм еще не добрался до территории полуострова. Об этом сказал Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.