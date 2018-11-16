Єльченко розповів про “кволий” виступ російських дипломатів в ООН

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Попри гучні заяви про “процвітання” в окупованому Криму, які вже третій рік поспіль проголошує Росія в ООН, жодний моніторинговий механізм ще не дістався території півострова. Про це сказав Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.