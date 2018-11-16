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Єльченко розповів про “кволий” виступ російських дипломатів в ООН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Попри гучні заяви про “процвітання” в окупованому Криму, які вже третій рік поспіль проголошує Росія в ООН, жодний моніторинговий механізм ще не дістався території півострова. Про це сказав Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.

“Всі дипломатичні сили кидаються на те, щоб зменшити кількість голосів в один бік чи в інший. Це дратує. Я впевнений, що для Росії це дуже серйозний подразник, і, що б вона не казала, а вчора був такий кволий, цинічний виступ російського делегата, який знов повторював ці якісь смішні фрази про те що Крим — це “остров стабильности и процветания Российской Федерации”. “Подивіться що робиться в Україні, там громадянська війна, і тільки в Криму спокійно, і ми запрошуємо всіх приїхати і в цьому переконатись”, — навів Єльченко слова російського представника.

Український дипломат заявив, що чує подібні запрошення вже третій рік.

“Але жодного разу вони туди не пустили жодний моніторинговий механізм. Якщо вони хочуть продовжувати залишатись у ізоляції — Бог їм суддя”, — додав він.

Як повідомляв УНН, напередодні на засіданні третього комітету Генасамблеї ООН за запропонованою Україною резолюцією по ситуації з правами людини в Криму і Севастополі заступник постійного представник Росії при організації Геннадій Кузьмін заявив, ніби “київський режим” не зможе покарати жителів Криму за “їх вибір” на користь “приєднання” до Росії.

Нагадаємо, 15 листопада Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив запропоновану Україною резолюцію, яка засуджує зафіксовані на території окупованого Криму порушення прав людини і незаконне встановлення РФ законів, юрисдикції і управління в регіоні.

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