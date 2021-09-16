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ЕКА подписало контракт об отправке спутника к Луне

ЕКА подписало контракт об отправке спутника к Луне

Киев  •  УНН

 • 19212 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Европейским космическим агентством подписан контракт, согласно которому первый британский спутник отправится к Луне в 2024 году. О подписании соглашения с британской компанией-производителем Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) сообщили в ЕКА, пишет УНН.

Цитата:

"Вчера ЕКА подтвердило подписание контракта с Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL), для того, чтобы стать основным заказчиком запуска их спутника Lunar Pathfinder в 2024 году, который будет предоставлять услуги связи вокруг Луны", - сообщили в агентстве о соглашении об отправке коммерческого лунного спутника связи, разрабатываемого британской компанией.

Детали

Отмечается, что Lunar Pathfinder - это первый шаг к амбициозному плану ЕКА Moonlight по созданию сети спутников связи и ретрансляции данных, обслуживающей пользователей по всему миру. Такие спутники также могут предоставлять навигационные данные для исследования Луны.

"Дальняя сторона и полярные области Луны особенно интересны для космических агентств как потенциальный источник ресурсов воды, топлива и кислорода. Спутник-ретранслятор, такой как Lunar Pathfinder, необходим для обеспечения постоянного контакта как для роботов, так и для людей", - указали в ЕКА.

"В новую эру исследования Луны нам нужна надежная и быстрая служба связи", - прокомментировал директор программы ЕКА по робототехнике и пилотируемым космическим полетам Дэвид Паркер.

ЕКА также обсуждает с НАСА, как Lunar Pathfinder может поддержать более широкую программу исследования Луны.

Дополнение

В этом десятилетии к Луне отправляется целая армада миссий - государственных и коммерческих, в том числе те, которые вернут астронавтов на поверхность Луны впервые после полета Apollo. Pathfinder сможет обслуживать все эти предприятия, продавая свою пропускную способность всем, кто в этом нуждается, отмечает ВВС.

Калифорнийская SpaceX является классическим примером этой модели в действии, производя новые ракеты и пилотируемые космические корабли для использования NASA за небольшую часть стоимости более традиционных контрактов.

Новый генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер полон решимости подтолкнуть Европу тем же путем, и Lunar Pathfinder - его детище. По его мнению, если Европа не ускорится в космической сфере, она будет отставать в геополитическом плане.

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