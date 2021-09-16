ЄКА підписало контракт щодо відправки супутника до Місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Європейським космічним агентством підписано контракт, згідно з яким перший британський супутник відправиться до Місяця в 2024 році. Про підписання угоди з британською компанією-виробником Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) повідомили у ЄКА, пише УНН.
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"Вчора ЄКА підтвердило підписання контракту з Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL), для того, щоб стати основним замовником запуску їхнього супутника Lunar Pathfinder у 2024 році, який буде надавати послуги зв'язку навколо Місяця", - повідомили в агентстві про угоду щодо відправки комерційного місячного супутника зв'язку, який розробляє британська компанія.
Деталі
Зазначається, що Lunar Pathfinder - це перший крок до амбітного плану ЄКА Moonlight зі створення мережі супутників зв'язку і ретрансляції даних, яка обслуговує користувачів по всьому світу. Такі супутники також можуть надавати навігаційні дані для дослідження Місяця.
"Дальня сторона і полярні області Місяця особливо цікаві для космічних агентств як потенційне джерело ресурсів води, палива і кисню. Супутник-ретранслятор, такий як Lunar Pathfinder, необхідний для забезпечення постійного контакту як для роботів, так і для людей", - вказали у ЄКА.
"У нову еру дослідження Місяця нам потрібна надійна і швидка служба зв'язку", - прокоментував директор програми ЄКА з робототехніки і пілотованих космічних польотів Девід Паркер.
ЄКА також обговорює з НАСА, як Lunar Pathfinder може підтримати ширшу програму дослідження Місяця.
Доповнення
У цьому десятилітті до Місяця відправляється ціла армада місій - державних і комерційних, у тому числі ті, які повернуть астронавтів на поверхню Місяця вперше після польоту Apollo. Pathfinder зможе обслуговувати всі ці підприємства, продаючи свою пропускну здатність усім, хто цього потребує, зазначає ВВС.
Каліфорнійська SpaceX є класичним прикладом цієї моделі у дії, виробляючи нові ракети і пілотовані космічні кораблі для використання NASA за невелику частину вартості більш традиційних контрактів.
Новий генеральний директор ЄКА Йозеф Ашбахер сповнений рішучості підштовхнути Європу тим самим шляхом, і Lunar Pathfinder - його дітище. На його думку, якщо Європа не прискориться у космічній сфері, вона буде відставати в геополітичному плані.