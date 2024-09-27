Егор Дементьев стал чемпионом мира по велоспорту на шоссе
Киев • УНН
Украинский параатлет Егор Дементьев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Швейцарии. Он победил в групповой гонке в классе C5, это уже вторая награда Дементьева на этом турнире.
Егор Дементьев стал чемпионом мира по велоспорту на шоссе. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Украинский параатлет Егор Дементьев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходит в Швейцарии. Это уже вторая награда Дементьева на этом турнире: он ранее завоевал "бронзу".
Известный велоспортсмен, который уже стал чемпионом на Паралимпийских играх, победил в групповых гонках в классе C5.
Украинец Дементьев выиграл золото Паралимпиады-2024 в велогонке6 сентября 2024, 10:10 • 105243 просмотра