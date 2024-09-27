Егор Дементьев стал чемпионом мира по велоспорту на шоссе. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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Украинский параатлет Егор Дементьев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходит в Швейцарии. Это уже вторая награда Дементьева на этом турнире: он ранее завоевал "бронзу".

Известный велоспортсмен, который уже стал чемпионом на Паралимпийских играх, победил в групповых гонках в классе C5.

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