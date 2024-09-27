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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Егор Дементьев стал чемпионом мира по велоспорту на шоссе

Егор Дементьев стал чемпионом мира по велоспорту на шоссе

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 23:17  •  939 просмотра

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Украинский параатлет Егор Дементьев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Швейцарии. Он победил в групповой гонке в классе C5, это уже вторая награда Дементьева на этом турнире.

Егор Дементьев стал чемпионом мира по велоспорту на шоссе. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Украинский параатлет Егор Дементьев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходит в Швейцарии. Это уже вторая награда Дементьева на этом турнире: он ранее завоевал "бронзу".

Известный велоспортсмен, который уже стал чемпионом на Паралимпийских играх, победил в групповых гонках в классе C5.

Украинец Дементьев выиграл золото Паралимпиады-2024 в велогонке6 сентября 2024, 10:10 • 105243 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

спорт
paralimpiiskie-igriПаралимпийские игры
ministerstvo-molodi-ta-sportu-ukrainaМинистерство молодежи и спорта Украины
shveitsariyaШвейцария
ukrainaУкраина