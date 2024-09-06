Украинец Дементьев выиграл золото Паралимпиады-2024 в велогонке

Украинец Егор Дементьев впервые за 12 лет стал чемпионом Паралимпиады-2024 в шоссейной групповой гонке среди спортсменов классов С4-5, сообщает «Суспільне Спорт», пишет УНН.

Детали

На финише Дементьев опередил французов Кевина ле Канффа и Гатьена ле Руссо, а также нидерландца Мартена ван де Пола, с которыми ехал в группе лидеров на протяжении всей дистанции. ле Канффа, серебряного призера Паралимпиады-2024, украинец опередил на полный корпус велосипеда.

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Для Дементьева это уже четвертое «золото» Паралимпийских игр, он впервые за 12 лет триумфовал в групповой гонке на Играх.