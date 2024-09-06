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Українець Дементьєв виграв золото Паралімпіади-2024 у велогонці

Українець Дементьєв виграв золото Паралімпіади-2024 у велогонці

Київ • УНН

 • 105429 перегляди

Український паралімпієць Єгор Дементьєв став чемпіоном у шосейній груповій гонці класів С4-5 на Паралімпіаді-2024. Це його четверте паралімпійське золото та перша перемога в груповій гонці за 12 років.

Українець Єгор Дементьєв вперше за 12 років став чемпіоном Паралімпіади-2024 у шосейній груповій гонці серед спортсменів класів С4-5, повідомляє "Суспільне Спорт", пише УНН.

Деталі

На фініші Дементьєв випередив французів Кевіна ле Канффа та Гатьєна ле Руссо, а також нідерландця Мартена ван де Пола, з якими їхав у групі лідерів впродовж всієї дистанції. ле Канффа, срібного призера Паралімпіади-2024, українець випередив на повний корпус велосипеда.

Доповнення

Для Дементьєва це вже четверте "золото" Паралімпійських ігор, він вперше за 12 років тріумфував у груповій гонці на Іграх.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СпортОлімпіада

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