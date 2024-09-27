Єгор Дементьєв став чемпіоном світу з велоспорту на шосе
Київ • УНН
Український параатлет Єгор Дементьєв здобув золоту медаль на чемпіонаті світу з велоспорту на шосе у Швейцарії. Він переміг у групових перегонах у класі C5, це вже друга нагорода Дементьєва на цьому турнірі.
Єгор Дементьєв став чемпіоном світу з велоспорту на шосе. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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Український параатлет Єгор Дементьєв здобув золоту медаль на чемпіонаті світу з велоспорту на шосе, що проходить у Швейцарії. Це вже друга нагорода Дементьєва на цьому турнірі: він раніше виборов "бронзу".
Відомий велоспортсмен, який вже став чемпіоном на Паралімпійських іграх, переміг у групових перегонах у класі C5.
Українець Дементьєв виграв золото Паралімпіади-2024 у велогонці06.09.24, 13:10 • 105429 переглядiв