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Египет заявляет, что не будет вмешиваться в конфликт в Судане и призывает к прекращению огня

Киев • УНН

 • 547549 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил во вторник, что его страна "не будет вмешиваться во внутренние дела Судана и продолжит свои усилия по достижению прекращения огня". Об этом УНН пишет со ссылкой на Anadolu.

Цитата

"То, что происходит в Судане, является внутренним делом, и в него нельзя вмешиваться", - сказал ас-Сиси в телевизионном выступлении во время заседания Высшего совета египетской армии.

Детали

Он подтвердил готовность своей страны "играть положительную роль в установлении спокойствия и восстановлении безопасности и стабильности в Судане".

"Конфликтующим суданским сторонам крайне необходимо сесть за стол переговоров… чтобы уберечь Судан от дальнейшего ухудшения ситуации", - заявил президент Египта.

"Мы находимся в контакте с суданской армией и Силами оперативной поддержки (RSF), чтобы способствовать прекращению огня, что ведет к переговорам о восстановлении первоначальной стабильности", - добавил он.

Ас-Сиси отметил, что "упор делается на безопасность египетских солдат в Судане".

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Ранее

В субботу египетская армия объявила, что группа ее солдат "проводит совместные учения со своими коллегами в Судане, и ведется координация для их защиты".

Ас-Сиси подчеркнул, что египетские солдаты присутствовали "в соответствии с протоколом для совместных тренировок, а не для поддержки или настройки одной стороны против другой".

В субботу вспыхнули бои между суданской армией и военизированными формированиями RSF в столице Хартуме и его окрестностях.

По данным ООН, более 180 человек были убиты и 1800 ранены в ходе недавних столкновений между военными противниками.

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