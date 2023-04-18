Египет заявляет, что не будет вмешиваться в конфликт в Судане и призывает к прекращению огня
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил во вторник, что его страна "не будет вмешиваться во внутренние дела Судана и продолжит свои усилия по достижению прекращения огня". Об этом УНН пишет со ссылкой на Anadolu.
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"То, что происходит в Судане, является внутренним делом, и в него нельзя вмешиваться", - сказал ас-Сиси в телевизионном выступлении во время заседания Высшего совета египетской армии.
Детали
Он подтвердил готовность своей страны "играть положительную роль в установлении спокойствия и восстановлении безопасности и стабильности в Судане".
"Конфликтующим суданским сторонам крайне необходимо сесть за стол переговоров… чтобы уберечь Судан от дальнейшего ухудшения ситуации", - заявил президент Египта.
"Мы находимся в контакте с суданской армией и Силами оперативной поддержки (RSF), чтобы способствовать прекращению огня, что ведет к переговорам о восстановлении первоначальной стабильности", - добавил он.
Ас-Сиси отметил, что "упор делается на безопасность египетских солдат в Судане".
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В субботу египетская армия объявила, что группа ее солдат "проводит совместные учения со своими коллегами в Судане, и ведется координация для их защиты".
Ас-Сиси подчеркнул, что египетские солдаты присутствовали "в соответствии с протоколом для совместных тренировок, а не для поддержки или настройки одной стороны против другой".
В субботу вспыхнули бои между суданской армией и военизированными формированиями RSF в столице Хартуме и его окрестностях.
По данным ООН, более 180 человек были убиты и 1800 ранены в ходе недавних столкновений между военными противниками.