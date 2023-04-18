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Єгипет заявляє, що не втручатиметься в конфлікт у Судані і закликає до припинення вогню

Єгипет заявляє, що не втручатиметься в конфлікт у Судані і закликає до припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі заявив у вівторок, що його країна "не втручатиметься у внутрішні справи Судану і продовжить свої зусилля щодо досягнення припинення вогню". Про це УНН пише з посиланням на Anadolu.

Цитата

"Те, що відбувається в Судані, є внутрішньою справою, і в неї не можна втручатися", - сказав ас-Сісі в телевізійному виступі під час засідання Вищої ради єгипетської армії.

Деталі

Він підтвердив готовність своєї країни "відігравати позитивну роль у встановленні спокою та відновленні безпеки та стабільності в Судані".

"Конфліктуючим суданським сторонам конче необхідно сісти за стіл переговорів… щоб уберегти Судан від подальшого погіршення ситуації", - заявив президент Єгипту.

"Ми знаходимося в контакті з суданською армією та Силами оперативної підтримки (RSF), щоб сприяти припиненню вогню, що веде до переговорів про відновлення початкової стабільності", - додав він.

Ас-Сісі зазначив, що "упор робиться на безпеку єгипетських солдатів у Судані".

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Раніше

У суботу єгипетська армія оголосила, що група її солдатів "проводить спільні навчання зі своїми колегами в Судані, і ведеться координація для їхнього захисту".

Ас-Сісі підкреслив, що єгипетські солдати були "присутні відповідно до протоколу для спільних тренувань, а не для підтримки або налаштування однієї сторони проти іншої".

У суботу спалахнули бої між суданською армією та воєнізованими формуваннями RSF у столиці Хартумі та його околицях.

За даними ООН, понад 180 людей було вбито і 1800 поранено в ході недавніх сутичок між військовими противниками.

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