Єгипет заявляє, що не втручатиметься в конфлікт у Судані і закликає до припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі заявив у вівторок, що його країна "не втручатиметься у внутрішні справи Судану і продовжить свої зусилля щодо досягнення припинення вогню". Про це УНН пише з посиланням на Anadolu.
Цитата
"Те, що відбувається в Судані, є внутрішньою справою, і в неї не можна втручатися", - сказав ас-Сісі в телевізійному виступі під час засідання Вищої ради єгипетської армії.
Деталі
Він підтвердив готовність своєї країни "відігравати позитивну роль у встановленні спокою та відновленні безпеки та стабільності в Судані".
"Конфліктуючим суданським сторонам конче необхідно сісти за стіл переговорів… щоб уберегти Судан від подальшого погіршення ситуації", - заявив президент Єгипту.
"Ми знаходимося в контакті з суданською армією та Силами оперативної підтримки (RSF), щоб сприяти припиненню вогню, що веде до переговорів про відновлення початкової стабільності", - додав він.
Ас-Сісі зазначив, що "упор робиться на безпеку єгипетських солдатів у Судані".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єгипет може відреагувати на конфлікт у Судані - New York Times
Раніше
У суботу єгипетська армія оголосила, що група її солдатів "проводить спільні навчання зі своїми колегами в Судані, і ведеться координація для їхнього захисту".
Ас-Сісі підкреслив, що єгипетські солдати були "присутні відповідно до протоколу для спільних тренувань, а не для підтримки або налаштування однієї сторони проти іншої".
У суботу спалахнули бої між суданською армією та воєнізованими формуваннями RSF у столиці Хартумі та його околицях.
За даними ООН, понад 180 людей було вбито і 1800 поранено в ході недавніх сутичок між військовими противниками.