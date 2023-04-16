Єгипет може відреагувати на конфлікт у Судані - New York Times
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Загострення конфлікту у Судані може призвести до залучення до нього сусідніх країн, про це повідомило видання The New York Times ", пише УНН.
Деталі
За інформацією The New York Times Єгипет відкрито став на бік збройних сил Судану, оскільки напруга почала зростати. Сили генерала Хамдана опублікували в суботу відео з військової бази в Мерое, на якому зафільмовані нещодавно взяті в полон єгипетські солдати.
У своїй заяві єгипетські військові підтвердили, що мають війська в Судані, і заявили, що координують свої дії з суданською владою для забезпечення їхнього добробуту.
Нагадаємо
У столиці Судану Хартум і деяких інших містах спалахнули бої між основною армією і Силами швидкого реагування (SRF).
Щонайменше п'ятьох мирних жителів було вбито і 78 поранено в неділю, внаслідок чого кількість жертв за два дні досягла 61 вбитого і більше 670 поранених, повідомив Синдикат суданських лікарів.
Довідка
Судан, країна на перехресті Близького Сходу та Африки на південь від Сахари, відома своєю історією військових переворотів та громадянських конфліктів з моменту здобуття незалежності у 1950-х роках.
Країна межує із шістьма африканськими країнами та має стратегічну берегову лінію на Червоному морі. Десятирічний громадянський конфлікт призвів до відділення Південного Судану у 2011 році.