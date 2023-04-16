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Египет может отреагировать на конфликт в Судане - New York Times

Египет может отреагировать на конфликт в Судане - New York Times

Киев • УНН

 • 885132 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Обострение конфликта в Судане может привести к вовлечению в него соседних стран, об этом сообщило издание The New York Times", пишет УНН.

Детали

По информации The New York Times Египет открыто стал на сторону вооруженных сил Судана, поскольку напряжение начало расти. Силы генерала Хамдана опубликовали в субботу видео с военной базы в Мерое, на котором засняты недавно взятые в плен египетские солдаты.

В своем заявлении египетские военные подтвердили, что имеют войска в Судане, и заявили, что координируют свои действия с суданскими властями для обеспечения их благополучия.

Дополнение

В столице Судана Хартум и некоторых других городах вспыхнули бои между основной армией и Силами быстрого реагирования (SRF).

По меньшей мере пять мирных жителей были убиты и 78 ранены в воскресенье, в результате чего число жертв за два дня достигло 61 убитого и более 670 раненых, сообщил Синдикат суданских врачей.

Справка

Судан, страна на перекрестке Ближнего Востока и Африки к югу от Сахары, известна своей историей военных переворотов и гражданских конфликтов с момента обретения независимости в 1950-х годах.

Страна граничит с шестью африканскими странами и имеет стратегическую береговую линию на Красном море. Десятилетний гражданский конфликт привел к отделению Южного Судана в 2011 году.

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