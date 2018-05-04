Египет может направить войска в Сирию - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Египетские политики обсуждают возможность отправки своих солдат в Сирию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Эта информация обсуждается не только в СМИ, но и в кругах египетских чиновников. Идея отправки арабских солдат в Сирию может стать реальностью. Сейчас руководство страны изучает, как эта идея может помочь стабилизировать ситуацию в Сирии", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, госдепартамент США прекратил выделять средства действующей в Сирии неправительственной организации "Белые каски".
Однако США не намерены выводить свои войска из Сирии до политического урегулирования конфликта в этой арабской стране.
Напомним, власти Израиля принимает суверенные решения о проведении военных действий на территории Сирии, и США не осуществляют на них влияние.
Более того, командование объединенной коалиции во главе с США объявило о завершении основных боевых операций против "Исламского государства" в Ираке.