Єгипет може направити війська у Сирію – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Єгипетські політики обговорюють можливість відправки своїх солдатів у Сирію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Ця інформація обговорюється не тільки у ЗМІ, ай у колах єгипетських високопосадовців. Ідея відправки арабських солдатів у Сирію може справдитися. Зараз керівництво країни вивчає, як ця ідея може допомогти стабілізувати ситуацію у Сирії", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, держдепартамент США припинив виділяти кошти діючій у Сирії неурядовій організації “Білі каски”.
Однак США не мають наміру виводити свої війська з Сирії до політичного врегулювання конфлікту у цій арабській країні.
Нагадаємо, влада Ізраїлю приймає суверенні рішення щодо проведення військових дій на території Сирії, й США не здійснюють на них вплив.
Більше того, командування об’єднаної коаліції на чолі з США оголосило про завершення основних бойових операцій проти “Ісламської держави” в Іраку.