Единый реестр оружия приостановит работу - в МВД объяснили причину
Киев • УНН
ЕРЗ не будет работать с 17:00 7 июня до 08:00 8 июня 2026 года из-за обновления. Электронные кабинеты и услуги Единого окна МВД будут недоступны.
Единый реестр оружия (ЕРЗ) с вечера 7 июня и до утра 8 июня временно не будет работать из-за проведения планового обновления функциональной подсистемы ЕРЗ. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает УНН.
Детали
"Единый реестр оружия временно не будет работать из-за проведения планового обновления функциональной подсистемы ЕРЗ", - говорится в сообщении.
В этот период будут недоступны:
- электронные кабинеты пользователей ЕРЗ;
- услуги ЕРЗ в информационном сервисе “Единое окно” МВД.
Время проведения работ: с 17:00 7 июня до 08:00 8 июня 2026 года
"Просим учесть временные ограничения при планировании работы с Реестром", - призвали в МВД.
Напомним
В Киеве в рамках добровольного декларирования оружия задекларировано более 2,2 тысячи единиц огнестрельного оружия и более миллиона патронов. С начала действия процедуры в полицию столицы обратились более 2,1 тысячи граждан, которые легализовали имеющееся оружие и получили соответствующие разрешения в течение нескольких часов.
В Украине задекларировано 21 тыс. единиц огнестрельного оружия и более 12 млн боеприпасов к нему - Нацполиция27.05.26, 17:35 • 5940 просмотров