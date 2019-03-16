Единственная дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой после выхода фильма об отце

Источники в семье заявили TMZ, что это в значительной степени связано с последствиями выхода фильма "Покидая Неверленд" о сексуальных домогательствах Майкла Джексона к детям.

По словам источников в правоохранительных органах, полиция посетила дом Пэрис Джексон в Лос-Анджелесе в 7:30 (16:30 по киевскому времени) 16 марта. По сообщению правоохранителей, дочь Майкла Джексона порезала запястья рук. Ее сразу же перевезли в больницу. Она находилась в стабильном состоянии.

Источники в окружении Пэрис заявили о том, что ее выписали из больницы около 13:00 (22:00 по киевскому времени), и она сейчас находится под присмотром своей команды.

Пэрис пережила тяжелые времена после смерти своего отца Майкла Джексона в 2009 году. Она пыталась покончить жизнь самоубийством и в 2013 году, и в прошлом открыто говорила о своей борьбе с депрессией.

Ранее Пэрис Джексон отказалась защищать публично честь отца после новых обвинений в сексуальных домогательствах.

Пэрис Джексон написала у себя в Twitter: "Это не мое дело его защищать". Она об этом заявила после того, как племянник Джексона Тадж начал в СМИ акцию поддержки умершего певца.

Напомним, на телеканале HBO вышла первая серия двухсерийного документального фильма "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland), рассказывающая о сексуальных связях певца Майкла Джексона, скончавшегося в 2009 году, с детьми. Главные герои - 36-летний Уэйд Робсон и 40-летний Джеймс Сейфчак. Они утверждают, что в раннем возрасте подверглись домогательствам со стороны музиканта.