Єдина дочка Майкла Джексона намагалася накласти на себе руки після виходу фільму про батька

КИЇВ. 17 березня. УНН. Єдина дочка Майкла Джексона Періс Джексон була госпіталізована в суботу після того, як вона спробувала накласти на себе руки, порізавши зап'ястя рук. Про це повідомляє УНН з посиланням на американське видання TMZ.