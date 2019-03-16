Єдина дочка Майкла Джексона намагалася накласти на себе руки після виходу фільму про батька
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Єдина дочка Майкла Джексона Періс Джексон була госпіталізована в суботу після того, як вона спробувала накласти на себе руки, порізавши зап'ястя рук. Про це повідомляє УНН з посиланням на американське видання TMZ.
Джерела в сім'ї заявили TMZ, що це в значній мірі пов'язано з наслідками виходу фільму "Залишаючи Неверленд" про сексуальні домагання Майкла Джексона до дітей.
За словами джерел в правоохоронних органах, поліція відвідала будинок Періс Джексон в Лос-Анджелесі о 7:30 (16:30 за київським часом) 16 березня. За повідомленням правоохоронців, дочка Майкла Джексона порізала зап'ястя рук. Її відразу ж перевезли в лікарню. Вона перебувала в стабільному стані.
Джерела в оточенні Періс пізніше заявили про те, що її виписали з лікарні близько 13:00 (22:00 за київським часом), і вона зараз перебуває під наглядом своєї команди.
Періс пережила важкі часи після смерті свого батька Майкла Джексона в 2009 році. Вона намагалася покінчити життя самогубством і в 2013 році, і в минулому відкрито говорила про свою боротьбу з депресією.
Раніше Періс Джексон відмовилась захищати публічно честь батька після нових звинувачень у сексуальних домаганнях.
Періс написала у себе в Twitter: "Це не моя справа його захищати". Вона про це заявила після того, як племінник Джексона Тадж почав у ЗМІ акцію на підтримку померлого співака.
Нагадаємо, на телеканалі HBO вийшла перша серія двосерійного документального фільму “Залишаючи Неверленд” (Leaving Neverland), що розповідає про сексуальні зв’язки співака Майкла Джексона, який помер в 2009 році, з дітьми. Головні герої — 36-річний Уейд Робсон і 40-річний Джеймс Сейфчак. Вони стверджують, що в ранньому віці зазнали домагань з боку музиканта.