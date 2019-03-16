Донька Майкла Джексона відмовилась захищати честь батька після нових звинувачень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Донька Майкла Джексона Періс Джексон відмовилась захищати публічно честь батька після нових звинувачень у сексуальних домаганнях. Про це повідомляє УНН з посиланням на британське видання Independent.
Періс Джексон написала у себе в Twitter: "Це не моя справа його захищати". Вона про це заявила після того, як племінник Джексона Тадж почав у ЗМІ акцію на підтримку померлого співака.
Періс вважає, що у Таджа це виходить найкраще. Їй немає що додати до цього.
Раніше донька Джексона заявляла, що фільм "Залишаючи Неверленд" не зможе зашкодити Майклу Джексону.
Нагадаємо, на телеканалі HBO вийшла перша серія двосерійного документального фільму “Залишаючи Неверленд” (Leaving Neverland), що розповідає про сексуальні зв’язки співака Майкла Джексона, який помер в 2009 році, з дітьми. Головні герої — 36-річний Уейд Робсон і 40-річний Джеймс Сейфчак. Вони стверджують, що в ранньому віці зазнали домагань з боку музиканта.