Дочь Майкла Джексона отказалась защищать честь отца после новых обвинений

Пэрис Джексон написала у себя в Twitter: "Это не мое дело его защищать". Она об этом заявила после того, как племянник Джексона Тадж начал в СМИ акцию поддержки умершего певца.

Пэрис считает, что у Таджа это получается лучше всего. Ей нечего добавить к этому.

Ранее дочь Джексона заявляла, что фильм "Покидая Неверленд" не сможет навредить Майклу Джексону.

Напомним, на телеканале HBO вышла первая серия двухсерийного документального фильма "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland), рассказывающая о сексуальных связях певца Майкла Джексона, скончавшегося в 2009 году, с детьми. Главные герои - 36-летний Уэйд Робсон и 40-летний Джеймс Сейфчак. Они утверждают, что в раннем возрасте подверглись домогательствам со стороны музиканта.