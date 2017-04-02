Е.Евтушенко умер от необратимой формы рака
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Поэт Евгений Евтушенко умер от необратимой формы рака. Об этом сообщил друг семьи поэта почетный консул Беларуси в Америке, руководитель фонда "Духовная дипломатия» Михаил Моргулис, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"У него был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца ", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в США на 85-м году жизни умер поэт Евгений Евтушенко.
Напомним, друг Е.Евтушенко рассказал о его последние послания.