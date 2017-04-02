Е.Евтушенко умер от необратимой формы рака

"У него был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца ", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в США на 85-м году жизни умер поэт Евгений Евтушенко.

Напомним, друг Е.Евтушенко рассказал о его последние послания.