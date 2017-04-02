Є.Євтушенко помер від незворотної форми раку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Поет Євген Євтушенко помер від незворотної форми раку. Про це повідомив друг сім’ї поета почесний консул Білорусі в Америці, керівник фонду “Духовна дипломатія” Михайло Моргуліс, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“У нього був рак в незворотною формі. Після вивчення аналізів лікарі давали йому три місяці життя, але він прожив менше місяця,” — сказав він.
Раніше повідомлялося, що в США на 85-му році життя помер поет Євген Євтушенко.
Нагадаємо, друг Є.Євтушенко розповів про його останні послання.