Е.Мурзин: П.Джетер хочет играть за сборную Украины

"На сегодня есть диалог с Джетером. Он не говорит ни да, ни нет. Он хочет играть за сборную Украины, но на 100 процентов ответить он не может. 50 на 50. Да, Пух Джетер - хороший игрок, но его возраст - 34 года. Это уже наверное не тот Пух Джетер. Но все зависит от его решения - мы с ним ведем переговоры. Главный менеджер сборной Андрей Лебедев регулярно с ним переписывается. Тот четко не определился, интересуется составом команды, кто в ней будет играть. Лень говорит, если Джетер, тогда будет вот это. А Джетер говорит - если Лень, тогда будет еще лучше. Они все заняли выжидательную позицию и смотрят", - подчеркнул наставник.

Примечательно, что Е.Мурзин перед будущим Евробаскетом-2017 продолжит повышать квалификацию в Испании.

"Я поеду еще на один стажировку в Испанию, в Валенсию. Я встречусь там с нашими ребятами - это и Кравцов, и Пустовой, и Зайцев, и Герун, и Орлов. Поеду, пообщаюсь. Затем заеду к Сергею Гладырю - это тоже является одной из целей поездки", - добавил Е.Мурзин.

Отметим, что в настоящее время баскетболист выступает в чемпионате Китая по БК "Тянцзине".

Справка: П.Джетер в 2013 году принял гражданство Украины и принял участие в чемпионате Европы 2013, на котором украинцы завоевали самое высокое место в истории - шестое. Также в качестве игрока сборной Украины был участником единственного в истории "желто-синих" чемпионата мира 2014 года.

Как сообщал УНН, Е.Мурзин дал положительную оценку календарю "желто-синих" на Евробаскете-2017.