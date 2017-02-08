Є.Мурзін: П.Джетер хоче грати за збірну України

"На сьогодні є діалог з Джетером. Він не каже ані так, ані ні. Він хоче грати за збірну України, але на 100 відсотків відповісти він не може. 50 на 50. Так, Пух Джетер – гарний гравець, але його вік – 34 роки. Це вже напевно не той Пух Джетер. Але усе залежить від його рішення – ми з ним ведемо перемовини. Головний менеджер збірної Андрій Лебедєв регулярно з ним листується. Той чітко не визначився, цікавиться складом команди, хто в ній гратиме. Лень каже, якщо буде Джетер, тоді буде ось це. А Джетер каже – якщо буде Лень, тоді буде ще краще. Вони усі зайняли вичікувальну позицію і дивляться", - наголосив наставник.

Примітно, що Є.Мурзін перед майбутнім Євробаскетом-2017 продовжить підвищувати кваліфікацію в Іспанії.

"Я поїду ще на одне стажування до Іспанії, до Валенсії. Я зустрінуся там з нашими хлопцями – це і Кравцов, і Пустовий, і Зайцев, і Герун, і Орлов. Поїду, поспілкуюся. Потім заїду до Сергія Гладиря – це теж є однією з цілей поїздки", - додав Є.Мурзін.

Зазначимо, що наразі баскетболіст виступає в чемпіонаті Китаю за БК "Тянцзинь".

Довідка УНН: П.Джетер 2013 року прийняв громадянство України і взяв участь у чемпіонаті Європи 2013, на якому українці вибороли найвище місце в історії — шосте. Також в якості гравця збірної України був учасником єдиного в історії "жовто-блакитних" чемпіонату світу 2014 року.

Як повідомляв УНН, Є.Мурзін дав позитивну оцінку календарю "жовто-блакитних" на Євробаскеті-2017.