Марчук предлагает для Украины Приднестровский сценарий - нардеп

"Мне это напоминает Приднестровский сценарий. Я не так давно был в Молдове, и те молдавские чиновники, министры, занимавшиеся вопросами реинтеграции Приднестровья в свое время, призывают нас не делать одного: не давать легитимности боевикам и убийцам. Потому что они говорят, когда их Приднестровский анклав был нелегитимным, хотя Приднестровья не признала ни одна страна, но как только они позволили и согласились под руководством ОБСЕ на выборы там - все, Приднестровье легитимное, президент, правительство ", - сказал парламентарий .