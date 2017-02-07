Є.Марчук пропонує для України Придністровський сценарій - нардеп

“Мені це нагадує Придністровський сценарій. Я не так давно був у Молдові, і ті молдовські чиновники, високопосадовці, міністри, які займалися питаннями реінтеграції Придністров’я в свій час, закликають нас не робити одного: не давати легітимності бойовикам і вбивцям. Бо вони кажуть, коли їхній Придністровський анклав був нелегітимним, хоча Придністров’я не визнала жодна країна, але як тільки вони дали можливість і погодилися під керівництвом ОБСЄ на вибори там — все, Придністров’я легітимне, президент, уряд”, — сказав парламентарій.