Е.Макаренко опроверг слухи о переходе в состав "Спортинга" и "Уфы"

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Киев • УНН

 • 6296 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Левый защитник киевского "Динамо" Евгений Макаренко прокомментировал информацию о том, что он якобы получил сразу два предложения о смене клуба - от лиссабонского "Спортинга" и от российской "Уфы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Dynamo.kiev.ua.

"Спортинг" и "Уфа"? Первый раз слышу о подобном. Честно говоря, вообще не знаю и не понимаю, о чем идет речь. Думаю, если и появится какое-то основание относительно моей дальнейшей судьбы, то это произойдет точно не раньше, чем наша команда выйдет из отпуска. Сейчас я отдыхаю, и никаких событий и новостей, связанных с моей футбольной деятельностью вообще не существует ", - заявил Е.Макаренко.

Напомним, что в нынешнем сезоне 25-летний защитник провел 10 поединков в УПЛ в составе "Динамо" и отметился одним забитым мячом.

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