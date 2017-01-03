Е.Макаренко опроверг слухи о переходе в состав "Спортинга" и "Уфы"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Левый защитник киевского "Динамо" Евгений Макаренко прокомментировал информацию о том, что он якобы получил сразу два предложения о смене клуба - от лиссабонского "Спортинга" и от российской "Уфы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Dynamo.kiev.ua.
"Спортинг" и "Уфа"? Первый раз слышу о подобном. Честно говоря, вообще не знаю и не понимаю, о чем идет речь. Думаю, если и появится какое-то основание относительно моей дальнейшей судьбы, то это произойдет точно не раньше, чем наша команда выйдет из отпуска. Сейчас я отдыхаю, и никаких событий и новостей, связанных с моей футбольной деятельностью вообще не существует ", - заявил Е.Макаренко.
Напомним, что в нынешнем сезоне 25-летний защитник провел 10 поединков в УПЛ в составе "Динамо" и отметился одним забитым мячом.