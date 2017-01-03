Є.Макаренко спростував чутки щодо переходу до складу "Спортінга" та "Уфи"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Лівий захисник київського “Динамо” Євген Макаренко прокоментував інформацію про те, що він нібито отримав відразу дві пропозиції про зміну клубу — від лісабонського “Спортінга” і від російської “Уфи”. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Dynamo.kiev.ua.
“Спортінг” і “Уфа”? Перший раз чую про щось подібне. Чесно кажучи, взагалі не знаю і не розумію, про що йде мова. Думаю, якщо і з’явиться якесь підґрунтя щодо моєї подальшої долі, то це станеться точно не раніше, ніж наша команда вийде з відпустки. Зараз я відпочиваю, і ніяких подій і новин, пов’язаних з моєю футбольної діяльністю взагалі не існує,“ — заявив Є.Макаренко.
Нагадаємо, що у нинішньому сезоні 25-річний оборонець провів 10 поєдинків в УПЛ у складі “Динамо” та відзначився одним забитим м’ячем.