Идем голосовать, чтобы люди не опускали руки и не выезжали за границу - Ирина Верещук

“Я последние два месяца разговариваю с киевлянами и слышу от них — мы потеряли доверие, мы не доверяем власти местной и тем, кого мы выбирали 6 лет назад и считали, что они изменят ситуацию. Это были бурные и постмайданные времена. Была надежда, что люди, которые придут, фактически стоявшие на площади, (потому что тогда выбирали многих только за то, что они были участниками Революции Достоинства)... Но эта волна надежды была просто разбита о коррупцию, и мы имеем целые коррупционные кланы, которые просто оккупировали Киев ”, - сказала она.

Верещук надеется, что люди не будут опускать руки.

“Я очень надеюсь, что люди понимают, что руки нельзя складывать. Чтобы люди чувствовали свою связь с обществом и властью, а не опустив руки, выезжали за границу. Этого я допустить не хочу, я хочу, чтобы люди знали, что в этой стране есть политики и хозяйственники. Я хочу, чтобы (ситуация, — ред.) изменилась, и я умею это делать”, — подчеркнула кандидат на должность столичного головы.

Как писал УНН, Ирине Верещук предсказывают выход во второй тур выборов вместе с Кличко.