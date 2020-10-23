Гайдай розповів про те, хто вийде до другого туру виборів мера Києва і які у кого шанси

За його словами, до другого туру виходить діючий мер Віталій Кличко, не дивлячись на його високий антирейтинг.

"Тобто питання про попадання чинного мера до другого туру навіть не стоїть - не дивлячись на антирейтинг, цілу серію анекдотів, у Кличка досить непогана підтримка серед киян", - написав Гайдай.

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Також, моделюючи другий тур виборів мера Києва, більш ймовірним сценарієм видається прохід саме Ірини Верещук, а не Сергія Притули, зазначає експерт.

"По-перше, Верещук йде від "Слуги народу", що дає вже на старті істотну підтримку, адже пропрезидентська політсила цілком може зайняти перше місце на виборах до міськради Києва, нехай навіть і з мінімальним відривом від інших партій", - вважає Гайдай.

Другою відмінністю Верещук від Притули експерт називає досвід управління містом. Тому поняття, що таке ЖКГ, інфраструктура, опалювальний сезон у неї є, пояснює політолог.

"Що обіцяє Притула, крім "Києва без напрягів" - абсолютно незрозуміло. Притула - це креатура партії "Голос", а якщо взяти ширше - олігарха Пінчука та горезвісного Сороса. Саме вони лобіюють і "Голос" і Притулу на посаду мера. Але акцент робиться не на мера, а на виборах до Київради. Адже Притула навряд чи випередить Верещук, і тим більше, не переможе у Кличка, але під своїм брендом він може протягнути пару-трійку депутатів до міськради. Тобто "Голос" розігрує ту ж саму карту, що і рік тому, коли є впізнаване обличчя - у 2019 році це був Вакарчук, він на своїй впізнаваності і іміджі тягне партію до Верховної Ради (або як зараз Притула до Київради), а потім зливається", - написав Гайдай.

Також він не виключає, що Притулу можуть штучно "тягнути" до другого туру. Адже Кличку буде набагато легше виграти у слабкого кандидата, яким є Притула, ніж у досвідченого - Верещук.

Нагадаємо, за словами Павла Рудакова, Верещук, як потенційний мер столиці, "небезпечна" не тільки для Кличка.

Як відомо, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня. За даними соціологів, прийняти у них участь виявили бажання понад 70% киян.