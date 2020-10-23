Гайдай рассказал о том, кто выйдет во второй тур выборов мэра Киева и какие у кого шансы

По его словам, во второй тур выходит действующий мэр Виталий Кличко, несмотря на его высокий антирейтинг.

"То есть вопрос о попадании действующего мэра во второй тур даже не стоит - несмотря на антирейтинг, целую серию анекдотов, у Кличко достаточно неплохая поддержка среди киевлян", - написал Гайдай.

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Также, моделируя второй тур выборов мэра Киева, более вероятным сценарием представляется проход именно Ирины Верещук, а не Сергея Притулы, отмечает эксперт.

"Во-первых, Верещук идет от "Слуги народа", что дает уже на старте существенную поддержку, ведь пропрезидентская политсила вполне может занять первое место на выборах в горсовет Киева, пусть даже и с минимальным отрывом от других партий", - считает Гайдай.

Вторым отличием Верещук от Притулы эксперт называет опыт управления городом. Поэтому понятие, что такое ЖКХ, инфраструктура, отопительный сезон у нее есть, объясняет политолог.

"Что обещает Притула, кроме "Киев без напрягов" - совершенно непонятно. Притула - это креатура партии "Голос", а если взять шире - олигарха Пинчука и пресловутого Сороса. Именно они лоббируют и "Голос" и Притулу на должность мэра. Но акцент делается не на мэра, а на выборах в Киевсовет. Ведь Притула вряд ли опередит Верещук, и тем более, не победит Кличко, но под своим брендом он может протянуть пару-тройку депутатов в горсовет. То есть "Голос" разыгрывает ту же карту, что и год назад, когда есть узнаваемое лицо - в 2019 году это был Вакарчук, он на своей узнаваемости и имидже тянет партию в Верховную Раду (или как сейчас Притула в Киевсовет), а затем сливается", - написал Гайдай.

Также он не исключает, что Притулу могут искусственно "тянуть" во второй тур. Ведь Кличко будет гораздо легче выиграть у слабого кандидата, которым является Притула, чем у опытного - Верещук.

Напомним, по словам Павла Рудакова, Верещук, как потенциальный мэр столицы, "опасна" не только для Кличко.

Как известно, местные выборы в Украине пройдут 25 октября. По данным социологов, принять в них участие изъявили желание более 70% киевлян.