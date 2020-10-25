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Йдемо голосувати, аби люди не опускали руки і не виїжджали за кордон - Ірина Верещук

Київ • УНН

 • 9155 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Люди йдуть сьогодні голосувати за майбутнє, за відповідальний вибір, за те, щоб в цій країні, в наших містах змінилася влада на більш відповідальну, на більш конструктивну і таку, яка не буде ховатися за корупцією та від відповідальності. Про це сьогодні журналістам перед голосуванням заявила кандидат у мери Києва Ірина Верещук, передає УНН.

“Я останні два місяці розмовляю з киянами і чую від них — ми втратили довіру, ми не довіряємо владі місцевій і тим, кого ми обирали 6 років тому і вважали, що вони змінять ситуацію. Це були буремні і постмайданні часи. Була надія, що люди які прийдуть, які фактично стояли на майдані, (бо тоді обирали багатьох тільки за те, що вони були учасниками Революції Гідності)... Але ця хвиля надії була просто розбита об корупцію, і ми маємо цілі корупційні клани, які просто окупували Київ”, — сказала вона.

Верещук сподівається, що люди не будуть опускати руки.

“Я дуже сподіваюся, що люди розуміють, що руки не можна складати. Щоб люди відчували свій зв’язок із громадою і владою, а не опустивши руки, виїжджали за кордон. Цього я допустити не хочу, я хочу, щоб люди знали, що в цій країні є політики і господарники. Я хочу, щоб (ситуація, — ред.) змінилася, і я вмію це робити”, — підкреслила кандидат на посаду столичного голови.

Як писав УНН, Ірині Верещук пророкують вихід у другий тур виборів разом із Кличко.

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