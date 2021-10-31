Явка на выборах мэра Харькова не достигла даже 30%

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По информации сети, явка на внеочередных выборах харьковского городского головы на 20:00 составила 28,6% (погрешность — 1.1%). В 2015 году на местных выборах по состоянию на это время явка составляла 45,5% избирателей.

Напомним, что 31 октября в Харькове состоялось голосование на внеочередных выборах харьковского городского головы, назначенных в связи со смертью Геннадия Кернеса. За несколько часов до закрытия участков горожан начали обзванивать и приглашать на голосование, обращение завершалось слоганом кандидата Игоря Терехова, выполняющего функции городского головы. Также партия, которая поддерживала Терехова на выборах, проводила конкурс с призами, условием участия в котором было фото возле участка для голосования. Эксперты назвали подобные действия недобродетельными.