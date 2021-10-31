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Явка на виборах мера Харкова не досягла навіть 30%

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Громадянська мережа ОПОРА зафіксувала низьку явку на виборах міського голови Харкова, повідомляє УНН.

Явка на виборах мера Харкова не досягла навіть 30%

Деталі

За інформацією мережі, явка на позачергових виборах харківського міського голови станом на 20:00 склала 28,6% (похибка — 1.1%). У 2015 році на місцевих виборах станом на цей самий час явка становила 45,5% виборців.

Нагадаємо, що 31 жовтня у Харкові відбулося голосування на позачергових виборах харківського міського голови, які були призначені у зв’язку зі смертю Геннадія Кернеса. За кілька годин до закриття дільниць містян почали обзвонювати та запрошувати на голосування, звернення завершувалося слоганом кандидата Ігоря Терехова, який виконує функції міського голови. Також, партія, яка підтримувала Терехова на виборах, проводила конкурс з призами, умовою участі в якому було фото біля дільниці для голосування. Експерти назвали подібні дії недоброчесними.

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