У Харкові обдзвонюють містян та запрошують їх прийти на вибори. Звернення завершується лозунгом одного з кандидатів

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Дзвінки відбуваються з номера +380637094368.

У повідомленні жіночий голос закликає прийти на вибори, вказує, що для голосування потрібен лише паспорт і що на дільницях є всі засоби захисту від коронавірусу.

Наприкінці повідомлення йдеться: “Зроби свій вибір. Люби, захищай, обирай Харків” (нагадаємо, що це лозунг кадидата Ігоря Терехова).

“Останні слова корелюють із сітілайтами одного з кандидатів на посаду міського голови. Сітілайти та борди з такими гаслами ОПОРА фіксувала у „день тиші“.

Крім того, раніше з цього номера дзвонили та пропонували назвати ПІБ для видачі „Картки харків’янина“”, — повідомилив ОПОРІ.

Також сьогодні у місті працюють локації, де за фото поряд із виборчою дільницею видають подарунки. Як зясував УНН, таким чином на дільниці людей заманює партія, яка підтримує кандидата Ігоря Терехова, який виконує обов’язки міського голови.

Нагадаємо, що 31 жовтня у Харкові відбуваються позачергові вибори харківського міського голови, які були призначені у зв’язку зі смертю Геннадія Кернеса.