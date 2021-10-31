В Харькове обзванивают горожан и приглашают прийти на выборы. Обращение завершается лозунгом одного из кандидатов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Харькове наблюдатели ОПОРЫ фиксируют массовые звонки с приглашением прийти и проголосовать, сделать свой выбор, сообщает УНН .
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Звонки происходят из номера +380637094368.
В сообщении женский голос призывает прийти на выборы, указывает, что для голосования требуется только паспорт и на участках есть все средства защиты от коронавируса.
В конце сообщения говорится: “Сделай свой выбор. Люби, защищай, выбирай Харьков” (напомним, что это лозунг кадидата Игоря Терехова).
“Последние слова коррелируют с ситилайтами одного из кандидатов на должность городского головы. Ситилайты и борды с такими лозунгами ОПОРА фиксировала в „день тишины“.
Кроме того, ранее с этого номера звонили и предлагали назвать ФИО для выдачи "Карты харьковчанина"", - сообщили в ОПОРЕ.
Также сегодня в городе работают локации, где за фото рядом с избирательным участком выдают подарки. Как выяснил УНН , таким образом на участке людей привлекает партия, которая поддерживает кандидата Игоря Терехова, исполняющего обязанности городского головы.
Напомним, что 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы харьковского городского головы, назначенные в связи со смертью Геннадия Кернеса.