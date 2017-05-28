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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Яркий фестиваль красок Холи состоялся в Ужгороде

Киев • УНН

 • 34972 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 28 мая. УНН. Сегодня, 28 мая, в центре Ужгорода на площади Народной состоялся Фестиваль красок Холи, сообщает корреспондент УНН.

Яркий фестиваль красок Холи состоялся в Ужгороде

Второй год подряд в областном центре Закарпатской обл. яркое действо представляет Студреспублика Закарпатья. В этом году фестиваль собрал несколько сотен зрителей-участников, покрыли площадь перед Закарпатской ОГА сотнями килограмм краски Холи — специальной краски на основе трав и натуральных красителей.

Кроме разноцветного флешмоба зрителей ждали выступления артистов, спортивные соревнования и конкурсы, дискотека и тематические фотозоне. Каждый желающий имел возможность сделать селфи со сцены с многочисленной красочной аудиторией.

Среди гостей фестиваля было много студентов из Индии, где подобные мероприятия являются традиционными и даже играют роль некоего ритуала на удачу. Существует поверье — чем больше краски на тебе оказалось, тем больше счастья тебе пожелали. Поэтому сегодня центр Ужгорода заполнили исключительно счастливые люди.

Напомним, 27 мая масштабный фестиваль средневековой культуры стартовал на Закарпатье .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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