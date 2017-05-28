Яркий фестиваль красок Холи состоялся в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 28 мая. УНН. Сегодня, 28 мая, в центре Ужгорода на площади Народной состоялся Фестиваль красок Холи, сообщает корреспондент УНН.
Второй год подряд в областном центре Закарпатской обл. яркое действо представляет Студреспублика Закарпатья. В этом году фестиваль собрал несколько сотен зрителей-участников, покрыли площадь перед Закарпатской ОГА сотнями килограмм краски Холи — специальной краски на основе трав и натуральных красителей.
Кроме разноцветного флешмоба зрителей ждали выступления артистов, спортивные соревнования и конкурсы, дискотека и тематические фотозоне. Каждый желающий имел возможность сделать селфи со сцены с многочисленной красочной аудиторией.
Среди гостей фестиваля было много студентов из Индии, где подобные мероприятия являются традиционными и даже играют роль некоего ритуала на удачу. Существует поверье — чем больше краски на тебе оказалось, тем больше счастья тебе пожелали. Поэтому сегодня центр Ужгорода заполнили исключительно счастливые люди.
Напомним, 27 мая масштабный фестиваль средневековой культуры стартовал на Закарпатье .