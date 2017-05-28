Яскравий фестиваль фарб Холі відбувся в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 28 травня. УНН. Сьогодні, 28 травня, у центрі Ужгорода на площі Народній відбувся Фестиваль фарб Холі, повідомляє кореспондент УНН.
Другий рік поспіль в обласному центрі Закарпатської обл. яскраве дійство презентує Студреспубліка Закарпаття. Цього року фестиваль зібрав кілька сотень глядачів-учасників, які вкрили площу перед Закарпатською ОДА сотнями кілограмів фарби Холі — спеціальної фарби на основі трав та натуральних барвників.
Окрім різнокольорового флешмобу на глядачів чекали виступи артистів, спортивні змагання та конкурси, дискотека та тематичні фотозони. Кожен бажаючий мав нагоду зробити селфі зі сцени з чисельною барвистою аудиторією.
Серед гостей фестивалю було багато студентів з Індії, де подібні заходи є традиційними і навіть відіграють роль певного ритуалу на удачу. Існує повір’я — чим більше фарби на тобі опинилося, тим більше щастя тобі побажали. Отож сьогодні центр Ужгорода заповнили виключно щасливі люди.
Нагадаємо, 27 травня масштабний фестиваль середньовічної культури стартував на Закарпатті.