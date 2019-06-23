Яркие флаги и феерические костюмы: в центре Киева собираются участники Марша равенства
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Участники Марша равенства собираются в центре Киева. Среди них - травести-дивы, которые нарядились в феерические костюмы, передает корреспондент УНН.
Некоторые из участников уже развернул цветные флаги. Активисты делают селфи и общаются между собой.
По словам корреспондента УНН, на Марш равенства, который ориентировочно должен начаться в 10.00, собралось уже 1,5 тыс. участников.
Правоохранители усиленно охраняют активистов. Так, на перекрестке Владимирской и бульвара Шевченко пока кордон Нацгвардии около 100-150 человек.
Напротив кордона Нацгвардии и полиции собрались 150-200 активистов противников Марша. Это в основном молодые ребята от 16 лет, у многих закрыты лица. Возле них нардеп Игорь Мосийчук. Среди участников Марша также люди с закрытыми лицами.
Как сообщал УНН, в центре Киева собираются противники Марша равенства. Они уже успели развесить баннеры, а также перекрыть улицу Владимирскую пластиковыми стульями