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Яркие флаги и феерические костюмы: в центре Киева собираются участники Марша равенства

Киев • УНН

 • 15765 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Участники Марша равенства собираются в центре Киева. Среди них - травести-дивы, которые нарядились в феерические костюмы, передает корреспондент УНН.

Яркие флаги и феерические костюмы: в центре Киева собираются участники Марша равенства

Некоторые из участников уже развернул цветные флаги. Активисты делают селфи и общаются между собой.

По словам корреспондента УНН, на Марш равенства, который ориентировочно должен начаться в 10.00, собралось уже 1,5 тыс. участников.

Правоохранители усиленно охраняют активистов. Так, на перекрестке Владимирской и бульвара Шевченко пока кордон Нацгвардии около 100-150 человек.

Напротив кордона Нацгвардии и полиции собрались 150-200 активистов противников Марша. Это в основном молодые ребята от 16 лет, у многих закрыты лица. Возле них нардеп Игорь Мосийчук. Среди участников Марша также люди с закрытыми лицами.

Как сообщал УНН, в центре Киева собираются противники Марша равенства. Они уже успели развесить баннеры, а также перекрыть улицу Владимирскую пластиковыми стульями

Украинские Национальные Новости

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