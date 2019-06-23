Яскраві прапори та феєричні костюми: у центрі Києва збираються учасники Маршу рівності
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Учасники Маршу рівності збираються у центрі Києва. Серед них - травесті-діви, які вбрались у феєричні костюми, передає кореспондент УНН.
Дехто з учасників уже розгорнув кольорові прапори. Активісти роблять селфі та спілкуються між собою.
За словами кореспондента УНН, на Марш рівності, який орієнтовно має розпочатись о 10.00, зібралось уже 1,5 тис. учасників.
Правоохоронці посилено охороняють активістів. Так, на перехресті Володимирської і бульвару Шевченка наразі кордон Нацгвардії близько 100-150 осіб.
Навпроти кордону Нацгвардії та поліції зібралися 150-200 активістів противників Маршу. Це переважно молоді хлопці від 16 років, у багатьох закриті обличчя. Біля них нардеп Ігор Мосійчук. Серед учасників Маршу є також люди з закритими обличчями
Як повідомляв УНН, у центрі Києва збираються противники Маршу рівності. Вони вже встигли розвісити банери, а також перекрити вулицю Володимирську пластиковими стільцями