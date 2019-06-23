Противники Маршу рівності перекрили вулицю пластиковими стільцями і розвісили банери
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У центрі Києва збираються противники Маршу рівності. Вони вже встигли розвісити банери, а також перекрити вулицю Володимирську пластиковими стільцями, передає кореспондент УНН.
За словами кореспондента, противників Маршу зібралось близько 70 осіб. Вони тримають у руках плакати із написами: "Україна - не Содом" і "Папа, мама - добре. Папа, папа - погано".
Крім того, люди, які виступають проти Маршу - принесли пластикові стільці і перекрили ними вулицю Володимирську.
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Там розгорнули банер із написом - "Пропаганда гомосексуалізму є загрозою національній безпеці".
Натомість силовики відгородили учасників протесту від учасників Маршу рівності живим ланцюгом.
Нагадаємо, сьогодні у столиці заплановано проведення Маршу рівності. Ще від учора перекрито низку центральних вулиць загороджувальними турнікетами, встановлені фільтраційні пункти, де поліцейські з металошукачами здійснюватимуть перевірку та прохід громадян.