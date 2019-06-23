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Противники Марша равенства перекрыли улицу пластиковыми стульями и развесили баннеры

Киев • УНН

 • 11915 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. В центре Киева собираются противники Марша равенства. Они уже успели развесить баннеры, а также перекрыть улицу Владимирскую пластиковыми стульями, передает корреспондент УНН.

Противники Марша равенства перекрыли улицу пластиковыми стульями и развесили баннеры

По словам корреспондента, противников Марша собралось около 70 человек. Они держат в руках плакаты с надписями: "Украина - не Содом" и "Папа, мама - хорошо. Папа, папа - плохо".

Кроме того, люди, которые выступают против Марша, принесли пластиковые стулья и перекрыли ими улицу Владимирскую.

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Там развернули баннер с надписью - "Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности".

Но силовики отгородили протестующих от участников Марша равенства живой цепью.

Напомним, сегодня в столице запланировано проведение Марша равенства. Еще со вчерашнего перекрыто ряд центральных улиц заградительными турникетами, установленные фильтрационные пункты, где полицейские с металлоискателями осуществлять проверку и проход граждан.

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