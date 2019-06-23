Металошукачі, фільтраційні пункти та службові собаки: як у Києві підготувались до Маршу рівності
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Сьогодні у столиці заплановано проведення Маршу рівності. Ще від учора перекрито низку центральних вулиць загороджувальними турнікетами, встановлені фільтраційні пункти, де поліцейські з металошукачами здійснюватимуть перевірку та прохід громадян, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.
У прес-службі відзначили, що для належного забезпечення громадського порядку будуть залучені поліцейські, військовослужбовці Національної гвардії України та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Напередодні з вечора буде здійснено перекриття кількох центральних вулиць загороджувальними турнікетами. У день проведення параду будуть встановлені фільтраційні пункти, де поліцейські з металошукачами здійснюватимуть перевірку та прохід громадян, зазначили правоохоронці.
“Перед проведенням заходу ми переговорили з організаторами акції та, розуміючи масштаби маршу, задіємо всі підрозділи системи МВС. Вимагаю від кожного керівника на місцях своєчасно реагувати на нештатні ситуації та оперативно приймати рішення. Ми не повинні допустити жодних провокацій, котрі будуть рішуче припинені, а діям правопорушників надана правова оцінка”, — зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.
Для виявлення та знешкодження вибухових пристроїв і речовин у день Маршу рівності працюватимуть також посилені групи вибухотехніків, які відпрацьовуватимуть територію та прилеглі вулиці у межах маршруту руху учасників ходи. На станціях метрополітену “Театральна”, “Золоті Ворота” та “Університет” залучать кінологів із службовими собаками зі спеціальними навичками пошуку вибухових речовин.
Раніше поліція попередила учасників "Маршу рівності" про недопустимість закликів до миру з РФ.