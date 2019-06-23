Металлоискатели, фильтрационные пункты и служебные собаки: как в Киеве подготовились к Маршу равенства
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Сегодня в столице запланировано проведение Марша равенства. Еще со вчерашнего дня перекрыто ряд центральных улиц заградительными турникетами, установленны фильтрационные пункты, где полицейские с металлоискателями будут осуществлять проверку и проход граждан, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
В пресс-службе отметили, что для надлежащего обеспечения общественного порядка будут привлечены полицейские, военнослужащие Национальной гвардии Украины и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Накануне с вечера было осуществлено перекрытие нескольких центральных улиц заградительными турникетами. В день проведения парада будут установлены фильтрационные пункты, где полицейские с металлоискателями осуществлять проверку и проход граждан, отметили правоохранители.
"Перед проведением мероприятия мы переговорили с организаторами акции и, понимая масштабы марша, задействуем все подразделения системы МВД. Требую от каждого руководителя на местах своевременно реагировать на нештатные ситуации и оперативно принимать решения. Мы не должны допустить никаких провокаций, которые будут решительно пресечены, а действиям правонарушителей дана правовая оценка", - отметил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
Для выявления и обезвреживания взрывных устройств и веществ в день Марша равенства будут работать также усиленные группы взрывотехников, которые будут отрабатывать территорию и прилегающие улицы в пределах маршрута движения участников шествия. На станциях метрополитена "Театральная", "Золотые Ворота" и "Университет" привлекут кинологов со служебными собаками со специальными навыками поиска взрывчатых веществ.
Ранее полиция предупредила участников "Марша равенства" о недопустимости призывов к миру с РФ.